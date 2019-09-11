Японский министр предложил слить радиоактивную воду с "Фукусимы" в океан

Слить радиоактивную воду с аварийной АЭС в океан предлагает министр окружающей среды Японии Есиаки Харады. Он объяснил, что компании-оператору станции "Фукусима-1" просто негде хранить жидкость, загрязненную тритием. Место в резервуарах закончится через два года.

Поэтому, по мнению министра, в конце концов придется разбавлять отходы и сливать их в Тихий океан.

Сейчас в емкостях разрушенной землетрясением АЭС скопилось более миллиона тонн воды.

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Больше всего перспектива слива загрязненной воды беспокоит соседей – Южную Корею. В Сеуле уже потребовали объяснений от японского посла.

Генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга заявил, что японские специалисты пока не определились окончательно со способом утилизации радиоактивной воды, которая копится в специальных наземных резервуарах на аварийной станции "Фукусима-1".

По прогнозам, наземные резервуары с радиоактивной водой на станции будут полностью заполнены к лету 2022 года.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года: после удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех атомных реакторах расплавилось топливо, оно прожгло защитные корпусы установок. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района. В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий. Полностью снести станцию планируется только к 2040-м годам.

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