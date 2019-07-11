Японский зонд совершил удачную вторую посадку на астероид Рюгу

Аппарат выстрелил в поверхность астероида металлической пулей, чтобы поднять пыль и фрагменты грунта

Фото: AFP

Японский зонд "Хаябуса-2" совершил вторую посадку на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли, с целью взятия образцов пород с этого космического тела. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований.

Аппарат выстрелил в поверхность астероида металлической пулей, чтобы поднять пыль и фрагменты грунта. Их в свою очередь должен собрать установленный на аппарате специальный пылесос. Подтвердить успех операции смогут позднее из-за того, что сигнал зонда достигает Земли примерно за 14 минут, а также из-за необходимости проанализировать полученные данные.

За сутки до посадки зонд начал медленно снижаться с орбиты на расстоянии 20 км от астероида. За 500 метров до Рюгу аппарат был переведен в автоматический режим управления из-за отсутствия возможности оперативно следить за его поведением с Земли. В качестве ориентира для посадки зонд использовал сброшенную ранее на поверхность космического тела контрольную метку. После этого он вернется обратно на свою орбиту.

В качестве точки приземления был выбран созданный с помощью этого же зонда в апреле искусственный кратер. В результате этой миссии рассчитывают получить образцы подземных пород, которые не подвергались прямому воздействию радиации в открытом космосе. Предыдущую посадку зонд совершил на Рюгу в феврале. Тогда зонд успешно собрал нужные образцы грунта.

Астероид Рюгу (в переводе с японского — "дворец дракона") находится между Землей и Марсом. Зонд был запущен к нему в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Особые надежды ученые возлагают на то, что там удастся обнаружить следы воды и органических веществ, что, как полагают, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

Напомним, что ранее в NASA были обеспокоены тем, что астероиды падают на Землю все чаще. В то же время на границе Солнечной системы найден артефакт из "мира мертвых".

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