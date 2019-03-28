Йенс Столтенберг пробудет генсеком НАТО на два года дольше

Члены альянса оценили работу своего главы по адаптации и модернизации НАТО и обеспечению ее соответствия будущему

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Йенс Столтенберг пробудет генсеком НАТО на два года дольше //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cef/34e/5c9cef34e9d20.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cef/34e/5c9cef34e9d20.jpg 2019-03-28T18:09:00+02:00 Другие страны Члены альянса оценили работу своего главы по адаптации и модернизации НАТО и обеспечению ее соответствия будущему

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет находиться на должности до 30 сентября 2022 года. Об этом сообщили на сайте Североатлантического альянса, таким образом, продлив мандат Столтенберга еще на два года.

"Сегодня союзники по НАТО договорились продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года, до 30 сентября 2022 года. Союзники выразили свою поддержку работе генерального секретаря по адаптации и модернизации НАТО и обеспечению ее соответствия будущему", – говорится в коммюнике военного блока.

Сам Столтенберг уже поблагодарил НАТО за оказанную честь.

"Вместе мы продолжим адаптировать и модернизировать наш альянс, чтобы он соответствовал будущему", – написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, что официально в должность генерального секретаря Североатлантического альянса экс-премьер Норвегии Йенс Столтенберг вступил в 1 октября 2014 года, сменив на этом посту Андерса Фог Расмуссена. Срок полномочий генсека НАТО ограничен четырьмя годами, но может быть продлен.

Как мы уже писали, на прошлой неделе он заявил, что расширение НАТО не является провокацией, а увеличивает пространство безопасности и стабильности, обогащает саму организацию новым опытом, новыми возможностями и новыми голосами.

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