Юзеры сообщили о сбоях в Facebook: какие страны зацепило

Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, Бразилии, Перу, Греции, Италии, Франции, Германии, Нидерландах и Польше.
Около 60% пользователей Facebook, сообщивших о проблемах, испытывают затруднения с просмотром ленты, еще 21% не могут зайти в свою учетную запись, а 17% жалуются на полное отключение социальной сети.
Напомним, что американская компания Facebook собирается бороться с рекламой средств, якобы помогающих излечиться от коронавируса, сообщает ABC.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного масштаба, Facebook хочет способствовать ее работе и активно бороться с дезинформацией.
Добавим, что в связи с распространением коронавируса по миру компания Facebookотменила ежегодную конференцию F8 для разработчиков программного обеспечения.
"В свете растущей обеспокоенности COVID-19 мы приняли трудное для нас решение отменить персональный компонент F8 в этом году ради здоровья и безопасности наших партнеров-разработчиков, сотрудников и всех, кто помогает F8 быть", – говорится на сайте конференции.
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