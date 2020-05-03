Южная Корея и КНДР устроили "перестрелку" на границе: что произошло

С территории Северной Кореи были совершены несколько выстрелов в сторону Южной Кореи, после чего последовал аналогичный ответный огонь. Об этом сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Отмечается, что пули попали в пост охраны.

"Несколько выстрелов, произведенных из Северной Кореи, попали в южнокорейский охранный пост внутри демилитаризованной зоны, сообщений о жертвах не поступало", – говорится в сообщении и уточняется, что под обстрел попало охранное подразделение в центральном пограничном городе Чхорвон сегодня утром.

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По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, никаких жертв или ущерба южнокорейским объектам зафиксировано не было. После этого южнокорейские военные сделали северокорейской стороне предупреждения и дважды открыли ответный огонь.

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"Мы предпринимаем действия по межкорейским линиям связи, чтобы детально разобраться в ситуации и предотвратить дальнейшие инциденты. И мы также поддерживаем необходимую позицию готовности", – говорится в заявлении Объединенного комитета.

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году обе страны вышли на новый уровень отношений после многих лет конфронтации. В 2018 году лидер КНДР Ким Чен Ын заговорил об объединении двух Корей. Он рассчитывает, что граждане Северной и Южной Кореи в будущем смогут свободно пересекать границу между обеими странами.

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В то же время осенью прошлого года опрос показал, что в Южной Корее растет число противников объединения с КНДР.

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