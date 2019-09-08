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Южная Корея может создать экономический союз с КНДР наподобие ЕС уже через 10 лет

8 сентября, 07:27

Для объединения корейской нации в первую очередь следует создать надежный и эффективный регулярный механизм постоянных контактов

/ Фото: Pixabay

Власти КНДР и Республики Корея могут создать экономическое объединение наподобие Евросоюза уже в ближайшие 10-15 лет. Такое мнение высказал в беседе с корр. ТАСС в воскресенье специальный советник президента Республики Корея по дипломатии и вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин.

"Для национального объединения потребуется много времени – Север по сути своей значительно отличается (от Южной Кореи), к тому же существует неоднозначная ситуация (во взаимоотношениях КНДР) с Китаем и США. Объединение будет непростым, для того, чтобы оно могло произойти в ближайшем будущем, нам следует прийти к согласию, – рассказал Мун Чжон Ин, прибывший на Международный цивилизационный форум "Тайхэ". - Одновременно стоит принять во внимание международные экономические санкции против Пхеньяна. КНДР, как и Китай, со временем изменится, и можно будет создать экономическое объединение наподобие Евросоюза. Его появление возможно уже в ближайшие 10-15 лет".

По словам советника президента, для объединения корейской нации в первую очередь следует создать надежный и эффективный регулярный механизм постоянных контактов на высшем уровне, а также форматы межпарламентских и межминистерских обменов между Пхеньяном и Сеулом.

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Напомним, КНДР отказывается вести переговоры с Южной Кореей, пока Сеул совместно с Вашингтоном проводит военные учения.

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Ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Также мы писали, что американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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КНДР Южная Корея Северная Корея

Источник: ТАСС

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