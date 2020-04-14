Южная Корея разрабатывает препарат против коронавируса: стали известны сроки

Южная Корея планирует провести клинические испытания препарата для борьбы с коронавирусом нового типа на основе выделенных антител в текущем году с тем, чтобы уже в 2021 году наладить его выпуск. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на чиновника, отвечающего за борьбу с распространением инфекций при центральном штабе по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, взятие как можно большего числа образцов крови заразившихся будет способствовать проведению клинических тестов на антителах в течение 2020 года. На данный момент ученые также изучают возможность использования плазмы крови пациентов, уже вылечившихся от коронавируса, для выделения антител. Как заявил чиновник, в течение двух или трех месяцев данная процедура может быть применена на практике.

В случае успеха препарат для борьбы с коронавирусом может быть выпущен уже в следующем году, а вакцина станет доступной в конце 2021 или в 2022 году, подчеркнул представитель центрального штаба по чрезвычайным ситуациям.

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Ранее сообщалось, что южнокорейским исследователям удалось выделить из крови инфицированных 38 антител, которые способны нейтрализовать коронавирус нового типа.

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В Центре контроля и профилактики заболеваний при Минздраве Республики Корея считают, что эти антитела в силу своей эффективности могут быть применены для лечения заразившихся.

Согласно последним подсчета Института Хопкинса, в Южной Корее подтверждено 10 564 случая заражения коронавирусом, умерли 222 человека.

Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов одобрили заявку компании Inovio о начале клинических испытаний на людях потенциальной вакцины против COVID-19.

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