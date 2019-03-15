Южная Корея приостановила полеты Boeing 737 Max в своем воздушном пространстве
Решение приняли в связи с подозрениями о наличии в самолетах этих моделей критических неполадок
После авиакатастрофы в Эфиопии республика Корея временно закрыла свое воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Max 8 и Boeing 737 Max 9. Об этом сообщили в министерстве транспорта страны.
На данный момент обслуживание этих самолетов запрещено в аэропортах страны. Запрет будет сохраняться впредь до особого распоряжения. Обычно срок действия таких ограничений составляет три месяца.
В ведомстве отметили, что такое решение было принято в связи с подозрениями о наличии в самолетах этих моделей критических неполадок, которые могут привести к катастрофе.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. По данным СМИ, его распоряжение вступает в силу 17 марта.
Мы также писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечная дата запрета в ведомстве не сообщили.
Кроме того, ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.
Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд.
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