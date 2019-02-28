Южная Корея разочарована: Сеул прокомментировал встречу Трампа и Ким Чен Ына
Южные соседи КНДР недовольны тем, что Пхеньян и Вашингтон не смогли достичь договоренности
Власти Республики Корея выразили свое разочарование результатами закончившейся преждевременно встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во Вьетнаме.
"Мы разочарованы тем, что президент Трамп и председатель Ким Чен Ын не смогли достичь договоренности", — заявил представитель администрации южнокорейского президента Ким Ый Гем.
В то же время, прогресс, которого Вашингтон и Пхеньян достигли на второй встрече, был больше, чем прежде, считает чиновник.
"Два лидера в ходе состоявшихся встреч смогли расширить взаимопонимание, глубже понять позиции друг друга Приверженность президента Трампа диалогу и его оптимизм позволяют надеяться на то, что переговоры на высшем уровне будут продолжены", – говорится в его заявлении.
Сеул готов "приложить все усилия для поддержания диалога между США и Северной Кореей", резюмировал Ким Ый Гем.
Напомним, что второй саммит глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына начался в Ханое 27 февраля. Главной целью переговоров была денуклеаризация Корейского полуострова.
Как мы уже писали, одной из причин преждевременного завершения встречи Трамп назвал то, что КНДР добивалась полной отмены санкции, на что США не могли пойти. Несмотря на это, американский президент назвал свои отношения с северокорейским визави особенными и признался, что хочет снять санкции с его страны.
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