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Южная Корея сделала заявление об атаке на саудовские нефтяные объекты

18 сентября, 07:25

Предствители власти Республики Корея и Саудовской Аравии провели телефонный разговор

Президент Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ин призвал международное сообщество дать решительный ответ на совершенные нападения на нефтяные предприятия Саудовской Аравии. Об этом сообщила в среду пресс-служба официальной резиденции президента РК по итогам разговора главы государства с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.

Так, во время беседы Мун Чжэ Ин выразил обеспокоенность в связи со случившимся и подчеркнул, что эти нападения угрожают международной безопасности.

"Международное сообщество должно дать решительный ответ, — сказал южнокорейский президент. — Наше правительство поддерживает усилия международного сообщества по борьбе с терроризмом, подобные атаки, угрожающие международной энергетической безопасности, не должны повториться".

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В свою очередь наследный принц Саудовской Аравии поблагодарил Мун Чжэ Ина за реакцию на произошедшее.

Напомним, Белый дом придерживается озвученной ранее госсекретарем США Майклом Помпео точки зрения о том, что американские власти считают Иран причастным к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В Вашингтоне намерены и далее следовать политике "максимального давления" в отношении Тегерана.

Также мы писали, что в связи с произошедшем в Саудовской Аравии Южная Корея может задействовать свои нефтяные резервы в случае проблем с поставками сырья.

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