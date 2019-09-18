Южная Корея сделала заявление об атаке на саудовские нефтяные объекты

Президент Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ин призвал международное сообщество дать решительный ответ на совершенные нападения на нефтяные предприятия Саудовской Аравии. Об этом сообщила в среду пресс-служба официальной резиденции президента РК по итогам разговора главы государства с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.

Так, во время беседы Мун Чжэ Ин выразил обеспокоенность в связи со случившимся и подчеркнул, что эти нападения угрожают международной безопасности.

"Международное сообщество должно дать решительный ответ, — сказал южнокорейский президент. — Наше правительство поддерживает усилия международного сообщества по борьбе с терроризмом, подобные атаки, угрожающие международной энергетической безопасности, не должны повториться".

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В свою очередь наследный принц Саудовской Аравии поблагодарил Мун Чжэ Ина за реакцию на произошедшее.

Напомним, Белый дом придерживается озвученной ранее госсекретарем США Майклом Помпео точки зрения о том, что американские власти считают Иран причастным к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В Вашингтоне намерены и далее следовать политике "максимального давления" в отношении Тегерана.

Также мы писали, что в связи с произошедшем в Саудовской Аравии Южная Корея может задействовать свои нефтяные резервы в случае проблем с поставками сырья.

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