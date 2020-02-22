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Южная Корея стала еще одним очагом коронавируса в мире

22 февраля, 09:00

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Южной Корее увеличилось на 142 человека

В Южной Корее стремительно растет число заразившихся коронавирусом, страна стала третьим крупнейшим очагом заболевания после Китая и Японии.

Так, за сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Южной Корее увеличилось на 142 человека – с 204 человек до 346 человек. Большинство случаев были зафиксированы в городе Тэгу и его окрестностях, при этом первый случай заражения был выявлен только 18 февраля.

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Кроме того, на данный момент число заразившихся коронавирусом, исключая материковый Китая, достигло 1,479 тыс. человек. За сутки, как сообщает South China Morning Post (Гонконг), выявлены 228 случаев заболевания и четыре смерти: четыре человека умерли в Иране, три – в Японии, два человека – в Гонконге и два – в Южной Корее, по одному человеку погибло во Франции, Италии, на Тайване и Филиппинах.

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Инкубационный период при вызванном новым коронавирусом заболевании составляет в среднем 5-6 дней.Эти оценочные данные привела Всемирная организация здравоохранения в опубликованном информационном бюллетене.

Более детально читайте в материале Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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заболевание Южная Корея коронавирус

Источник: Интерфакс-Украина

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