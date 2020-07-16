Южная Корея угрожает сестре Ким Чен Ына тюрьмой: подробности

Сеул возбудил уголовное дело против Ким Е Чжон за порчу имущества

Южная Корея начала уголовное расследование в отношении сестры лидера КНДР Ким Е Чжон из-за уничтожения межкорейского офиса связи в приграничном городе Кэсон в июне.

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Как пишет Yonhap, об этом 16 июля сообщила южнокорейская прокуратура после иска местного адвоката Ли Кюн Чже.

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Журналисты называют это решение "беспрецедентным и символическим", поскольку никаких фактических рычагов воздействия на Ким Е Чжон, которая также является первым замдиректора департамента Центрального комитета правящей Рабочей партии, у Сеула нет.

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Кроме сестры Ким Чен Ына в деле фигурирует и начальник Генштаба Вооруженных сил КНДР генерал Пак Чжон Чон.

Их могут признать виновными в намеренном уничтожении чужой собственности, за что в Южной Корее предполагается крупный штраф и до десяти лет лишения свободы, однако исполнить приговор будет невозможно.

Напомним, межкорейский офис связи был взорван КНДР ровно месяц назад, 16 июня. За неделю до этого Пхеньян решил заблокировать все линии связи с Южной Кореей и "прекратить другие ненужные действия".

Столь острую реакцию Северной Кореи вызвали активисты, которые отправляли из приграничных районов в сторону КНДР листовки с пропагандой против правящего режима. Кроме прекращения связи с Югом Север пригрозил также закрыть межкорейский промышленный парк в Кэсоне, направить войска в приграничные районы и возобновить военные учения на южной границе.

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Больше о том, как КНДР угрожает своим соседям, смотрите в видеосюжете:

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