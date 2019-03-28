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Южная Корея введет запрет использование на одноразовых пластиковых пакетов

Сегодня, 05:45

Использовать одноразовые пластиковые пакеты можно будет для упаковки мясных и рыбных продуктов

Фото: Pixabay
Южная Корея введет запрет использование на одноразовых пластиковых пакетов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c42/c3d/5c9c42c3daa93.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c42/c3d/5c9c42c3daa93.jpg Другие страны Использовать одноразовые пластиковые пакеты можно будет для упаковки мясных и рыбных продуктов

Запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов вводится с первого апреля в крупных розничных сетях Республики Корея. Как сообщает министерство экологии, этот шаг преследует цель сократить количество отходов и защитить окружающую среду.

Предлагать покупателям одноразовые пластиковые пакеты будет запрещено примерно в двух тысячах крупных супермаркетов мелкооптовой торговли и в 11 тысячах магазинов с торговой площадью более 165 квадратных метров. Нарушители запрета могут быть подвергнуты штрафу на сумму до 3 млн вон (2,6 тыс. долларов).

Разрешается использование одноразовых пластиковых пакетов для упаковки влажных и пачкающихся товаров, таких как мясные и рыбные продукты, неочищенные овощи и мороженое. Запрет на одноразовые пластиковые пакеты был анонсирован в конце прошлого года.

В ноябре 2018 года южнокорейское подразделение компании Starbucks также отказалось от использования пластиковых трубочек для напитков.

Как известно, в Верховную Раду внесен законопроект №9507 об уменьшении количества отдельных видов отходов из полиэтилена в гражданском обороте. Депутаты предлагаю сократить объемы использования некоторых видов пластиковых пакетов. Инициатором выступили ряд народных депутатов.

Напомним, в октябре Европарламент запретил пластиковую посуду и ватные палочки. Теперь странам Евросоюза придется лично решить – стоит ли запрещать использование одного из самых больших загрязнителей океанов.

Кроме того, в июле в двух австралийских штатах вступил в силу запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов, которых, по данным ООН, каждую минуту в мире используют 10 миллионов. Штрафы за их использование могут достигать 4,6 тысячи долларов

Ранее мы писали, что украинцы постепенно сокращают потребление пластика в быту. Как оказалось, в среднем украинец ежедневно выносит из супермаркета около пяти пластиковых пакетов.

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Тег запрет, Южная Корея, пластик, пакет

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Источник:

ТАСС

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