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Южная Корея вводит торговые ограничения в отношении Японии: подробности

Сегодня, 12:04

Японию лишат статуса доверенной страны-партнера в торговых отношениях

В Южной Корее недовольны действиями Японии

В Южной Корее недовольны действиями Японии / Фото: AFP

Республика Корея, где ранее мужчина поджег себя перед японским посольством, решила исключить Японию из списка доверенных стран-партнеров, в которые по упрощенной процедуре могут поставляться товары южнокорейского производства. Об этом в понедельник заявил министр торговли, промышленности и энергетики РК Сун Юн Мо.

"Необходимо ввести систему контроля за экспортом, поскольку проблематично сотрудничать со страной, которая периодически нарушает основные принципы торговли", - заявил Сун Юн Мо на брифинге в Сеуле.

Согласно новым правилам, Япония будет включена во вторую из трех категорий торговых партнеров. Таким образом, южнокорейским компаниям будет необходимо подавать отдельный запрос на разрешение для экспорта товаров в Японию. Процесс рассмотрения запроса составит около 15 дней, что на 10 дней дольше, чем при существующей системе.

Соответствующее решение вступит в силу спустя 20 дней, в течение которых правительство Южной Кореи намерено вынести данную инициативу на обсуждение граждан страны.

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Ранее Япония относилась к первой категории торговых партнеров наряду с 29 другими государствами, в которые южнокорейские компании по упрощенной процедуре могут поставлять товары. К третьей категории причислены страны, экспорт в которые может быть разрешен лишь в качестве исключения при особых обстоятельствах.

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Фото: REUTERS/Regis Duvignau

Между тем президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал к взвешенному ответу на ограничительные меры Токио против Сеула в сфере торговли. Его слова приводит в понедельник агентство Ренхап.

"Наш ответ на торговые ограничения Японии не должен быть эмоциональным, - подчеркнул глава государства на встрече со своими советниками. - Необходимо не только сохранять решимость, но и принимать важные решения, учитывая долгосрочные перспективы".

Напомним, 2 августа правительство Японии приняло решение вывести Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. Официально соответствующее решение вступит в силу 28 августа.

1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных электронных устройств. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую возможность.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп посетит в Южную Корею, чтобы продолжить денуклеаризацию КНДР.

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Япония Южная Корея

Источник: ТАСС

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