Южнокорейский президент призывает Трампа и Ким Чен Ына к переговорам

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин после решения президента США Дональда Трампа отменить саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном обратился к лидерам двух стран с призывом провести прямые переговоры.

"Денуклеаризация Корейского полуострова и установление постоянного мира – исторические задачи, от которых нельзя отказаться и которые нельзя отложить", – говорится в заявлении администрации южнокорейского президента.

При этом, согласно заявлению, Мун Чжэ Ин был удивлен последними событиями.

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"Я очень озадачен, и очень прискорбно, что саммит Северная Корея-США не пройдет 12 июня, как было запланировано", – приводит заявление слова Мун Чжэ Ина во время встречи с основными помощниками в сфере безопасности.

Напомним, Госдепартамент США передал письмо президента США Дональда Трампа об отмене саммита 12 июня в Сингапуре в КНДР. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов предоставить гарантии безопасности лидеру КНДР ради достижения конечной цели – "полной денуклеаризации" Корейского полуострова.