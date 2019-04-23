Южнокорейский вертолет случайно нарушил воздушную границу с КНДР – СМИ
Спустя примерно минуту после нарушения границы КНДР пилот развернул вертолет назад и полетел обратно
Южнокорейский пожарный вертолет, участвовавший в тушении огня в приграничном регионе на севере страны, случайно нарушил воздушную границу с КНДР. Об этом сообщило агентство Рёнхап.
По его данным, один из вертолетов Корейского управления лесного хозяйства, ведущих борьбу с природными пожарами, полыхающими в районе уезда Хвачхон, в понедельник случайно пересек воздушную границу с КНДР и пролетел вглубь территории соседней страны около 1,7 км. Спустя примерно минуту после нарушения границы пилот развернул вертолет и вернулся в воздушное пространство Южной Кореи.
Южнокорейская сторона немедленно доложила КНДР о произошедшем инциденте, заверив, что он носил "непреднамеренный и случайный" характер. В Сеуле обязались принять меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов в будущем.
Пожар в Хвачхоне удалось взять под контроль. Причины возгорания установить пока не удалось.
Ранее испанский истребитель случайно выпустил боевую ракету над Эстонией.
Также мы писали, что британские самолеты перехватили российский "Су-24" у границ НАТО. Самолет РФ приближался к границам воздушного пространства альянса.
А тем временем во Франции разрабатывают истребитель будущего. Новый истребитель придет на смену устаревшим моделям поколения Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale, относящиеся к поколению 4++.
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