Южнокорейский вертолет случайно нарушил воздушную границу с КНДР – СМИ

Спустя примерно минуту после нарушения границы КНДР пилот развернул вертолет назад и полетел обратно

Фото: Pixabay

Южнокорейский пожарный вертолет, участвовавший в тушении огня в приграничном регионе на севере страны, случайно нарушил воздушную границу с КНДР. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

По его данным, один из вертолетов Корейского управления лесного хозяйства, ведущих борьбу с природными пожарами, полыхающими в районе уезда Хвачхон, в понедельник случайно пересек воздушную границу с КНДР и пролетел вглубь территории соседней страны около 1,7 км. Спустя примерно минуту после нарушения границы пилот развернул вертолет и вернулся в воздушное пространство Южной Кореи.

Южнокорейская сторона немедленно доложила КНДР о произошедшем инциденте, заверив, что он носил "непреднамеренный и случайный" характер. В Сеуле обязались принять меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов в будущем.

Пожар в Хвачхоне удалось взять под контроль. Причины возгорания установить пока не удалось.

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