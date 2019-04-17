За две недели боев под Триполи погибли уже полтысячи человек

Только за минувшие сутки в Триполи 450 ливийских семей вынужденно оставили свои дома и укрылись в школах и мечетях

Фото: AFP

По меньшей мере 496 человек стали жертвами боев между формированиями Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и отрядами, лояльными Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, в пригороде Триполи. Об этом заявил в среду глава администрации столицы Ливии Абдель Рауф Бейт-аль-Маль.

"С начала столкновений в Триполи погибли 496 человек, свои дома вынуждены были покинуть 24 тысячи человек", - цитирует чиновника электронное издание "Аль-Васат".

По его словам, только за минувшие сутки в Триполи "450 ливийских семей вынужденно оставили свои дома и укрылись в школах и мечетях".

В настоящее время в Ливии действует два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией.

4 апреля ее командующий фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Сейчас бои идут на подступах к столице.

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