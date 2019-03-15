За Крым и пленных моряков: Канада ввела новые санкции против России
Канадский МИД внес в санкционный список более 100 российских граждан и 15 компаний
Канада присоединилась к международному санкционному давлению на Россию в связи с ее агрессией против украинских кораблей и моряков в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года и из-за незаконной оккупации Крыма.
"Канада сегодня объявляет о новых санкциях в ответ на агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе, а также в связи с аннексией Крыма", — гласит заявление министра иностранных дел республики Христи Фриланд.
Глава внешнеполитического ведомства призвала немедленно освободить 24 украинских военнопленных моряка и вернуть захваченные суда – два катера и буксир ВМС. Оттава также призвала Россию обеспечить свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив и Азовское море.
По словам Фриланд, данное решение было принято в координации с Евросоюзом и США.
В "черный список" попали 114 физических лиц, в том числе глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава банка ВТБ Андрей Костин, российский олигарх Игорь Ротенберг, представитель президента РФ Владимир Устинов, директор Росгвардии Виктор Золотов.
Кроме того, под санкции попали и 15 преимущественно оборонных предприятий, такие как "Туполев", "МиГ" и "Сухой".
Напомним, что в 2017 году Оттава ввела санкции против 30 граждан России в связи с актом Магнитского. Под ограничения попали люди, по мнению правительства Канады, ответственные или замешанные в грубых нарушениях прав человека или в серьезных коррупционных действиях
Кроме того, за год до этого Канада ввела санкции в отношении 15 человек, в числе которых шесть "депутатов" Государственной думы России от Крыма.
Мы также писали, что сегодня Евросоюз продлил на шесть месяцев санкции в отношении 163 лиц и 44 компаний за причастность к аннексии Крыма и войне на Донбассе.
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