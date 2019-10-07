"За мову": в Польше жестоко избили украинцев

Один из братьев восемнадцать дней провел в коме, он потерял память и слух

/ Фото: dziennikbaltycki.pl

В польском городе Владыславово жестоко избили украинцев. Пострадавшими оказались два брата: 23-летний Николай и 19-летний Владислав, которые легально приехали в Польшу по шестимесячным рабочим визам. В тот трагический вечер они пошли в ночной клуб, вели себя очень прилично, вышли покурить и завели между собой разговор на украинском языке. Услышав украинскую речь, охранники клуба набросились на парней, используя даже слезоточивый газ.

Когда младший из братьев очнулся, лежа на тротуаре, после серии жестоких ударов, то увидел Николая без сознания в огромной луже крови – он быстро вызвал полицию и скорую помощь. Пострадавшего на вертолете доставили в больницу в Гданьске, где он пролежал в коме 18 дней. Первая неделя была критической для его здоровья, и семья боялась, что он выживет. Об этом сообщает польское издание dziennikbaltycki.pl.

Врачи диагностировали у парня отек левого полушария головного мозга, перелом черепа, гематому головного мозга, у него повреждены органы слуха, и парализована левая сторона тела, что требует длительной реабилитации. Также у Николая – серьезная потеря памяти. Он не может говорить и общается письменно. Ухаживают за больным только родственники.

"Иногда он что-то вспомнит, а иногда нет. Однажды он начал плакать, рассказывая, как он всегда помогал отцу в поле и с животными, но он не помнит, как это сделать", – говорит невеста Анна.

Что касается охранников которые должны были следить за безопасностью посетителей клуба, то одного из них арестовали сроком на три месяца. Другой находится под наблюдением правоохранительных органов, с запретом покидать страну и поручительством в размере 20 тыс. человек. злотых.

Положение украинской семьи из Владыславово очень тяжелое. Из всех четырех работает только Анна. Владислав перестал работать, потому что его здоровье не позволяло ему. Он также помогает моей матери заботиться о ее брате. Наталья, мать избитых мальчиков, была уволена, как только ее начальник узнал о ситуации.

Украинцы, несмотря на продолжающееся расследование, опасаются, что виновные не будут наказаны по справедливости. Опасения вызывает даже тот факт, что владельцы клуба на следующий же день убрали камеры видеонаблюдения, и вместо них остались только дыры в стене.

Этим летом в Варшаве случилось другое нападение на украинцев – в квартиру, в которой живут трое заробитчан, бросили "коктейль Молотова", а стены подъезда исписали оскорблениями в их адрес.

Мы также писали о другом трагическом инциденте в Польше, который закончился гибелью украинского заробитчанина, нелегально работавшего в Великопольском воеводстве.

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