За несколько минут возле побережья Канады произошло три землетрясения
Пока информации о разрушениях или пострадавших в результате землетрясений нет
В течение нескольких минут вблизи западного побережья Канады произошло три землетрясения магнитудой от 4.5 до 5.6.
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Пока информации о разрушениях или пострадавших в результате землетрясений нет. Спасательная служба канадской провинции Британская Колумбия сообщила, что не видит опасности цунами, однако предупредила о высокой вероятности повторных подземных толчков в течение следующих недель.
Ранее мы писали, что Канаду встряхнуло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 6,5.
Напомним, у побережья Индонезии сейсмологи зафиксировали два мощных землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья индонезийской провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея. Второе землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья острова Ямдена.
Кроме того, мы сообщали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. 18 апреля на телефоны местных жителей начали поступать предупреждения о землетрясении. Как утверждают очевидцы, толчков была несколько. Самый мощный – магнитудой 6,7. Подробнее – в сюжете:
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