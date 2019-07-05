За несколько минут возле побережья Канады произошло три землетрясения

Пока информации о разрушениях или пострадавших в результате землетрясений нет

Фото из открытых источников.

В течение нескольких минут вблизи западного побережья Канады произошло три землетрясения магнитудой от 4.5 до 5.6.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Пока информации о разрушениях или пострадавших в результате землетрясений нет. Спасательная служба канадской провинции Британская Колумбия сообщила, что не видит опасности цунами, однако предупредила о высокой вероятности повторных подземных толчков в течение следующих недель.

Ранее мы писали, что Канаду встряхнуло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 6,5. Напомним, у побережья Индонезии сейсмологи зафиксировали два мощных землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья индонезийской провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея. Второе землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья острова Ямдена. Кроме того, мы сообщали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. 18 апреля на телефоны местных жителей начали поступать предупреждения о землетрясении. Как утверждают очевидцы, толчков была несколько. Самый мощный – магнитудой 6,7. Подробнее – в сюжете:



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