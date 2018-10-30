За последние 40 лет человечество истребило 60% всех животных на Земле – ученые

Ведущими экспертами по защите дикой природы Земли выдвинуты категорические предостережения: дикие животные на планете вымирают с такой интенсивностью и скоростью, что в пору объявлять о всепланетарной чрезвычайной ситуации, которая ставит под удар всю человеческую цивилизацию. Ведь с 1970 года от человеческой деятельности исчезли 60% диких животных Земли – это как млекопитающие, так и птицы, рыбы и рептилии. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на масштабный доклад, опубликованный Всемирным фондом дикой природы (WWF), в составлении которого участвовали 59 ученых со всего мира.

В докладе сделан вывод, что колоссальное и все более растущее потребление продовольствия и ресурсов населением планеты разрушает "сеть жизни", которая формировалась миллиарды лет, – систему, от которой человечество в конечном счете зависимо, поскольку она обеспечивает его чистым воздухом, водой и всем прочим.

"Мы – сомнамбулы, бредущие к краю пропасти, – заявил Майк Барретт, исполнительный директор WWF по делам науки и охраны окружающей среды. – Если бы число людей на планете уменьшилось на 60%, считайте, что обезлюдели бы Северная Америка, Южная Америка, Африка, Европа, Китай и Океания. Вот масштаб того, что мы натворили".

Баррет подчеркнул: "Теперь это ставит под вопрос будущее людей. Природа – это не то, чем приятно любоваться, а наша система жизнеобеспечения".

"Многие ученые полагают, что в мире началось шестое по счету массовое вымирание, первое в истории, которое спровоцировал биологический вид", – напоминает газета.

Издание приводит подробности: "В "Индексе "Живая планета", составленном для WWF Зоологическим обществом Лондона, снижение численности диких животных прослеживается на материале 16704 популяций млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и амфибий. С 1970 по 2014 год (последний год, на который имеются данные) популяции уменьшились в среднем на 60%".

Главные причины – уничтожение естественных мест обитания животных, истребление животных с целью употребления в пищу, химическое загрязнение окружающей среды, а также непреднамеренные последствия глобальной торговли – распространение инвазивных видов и болезней. Самые пострадавшие регионы – Южная и Центральная Америка, где сводят леса, чтобы выращивать кормовую сою.

Индекс "Живая планета" критикуют за то, что в нем используются слишком широкие замеры вымирания животных и замалчиваются ключевые детали. Но все индикаторы, от темпов вымирания до степени сохранности экосистем, демонстрируют, что убыль колоссальная, напоминает The Guardian.

"Мы – первое поколение, которое знает, что уничтожает свою планету, и последнее, которое может как-то этому противодействовать", – заявила Таня Стил, главный управляющий WWF.

Как сообщалось, тревожные признаки того, что климат в мире неотвратимо меняется, вдны уже сегодня. По данным экологов, неразумное использование газа, нефти, опасные выбросы в атмосферу приводят к тому, что планета постоянно "греется".

Напомним, европейская засуха нанесла миллиардный ущерб фермерам. Данные, поступившие из нескольких федеральных земель, свидетельствуют, что убытки фермеров уже составляют в целом 1,1 миллиарда евро.