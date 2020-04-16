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За последние сутки в Китае не зафиксировано смертей от коронавируса

16 апреля, 04:33

Елена Кузьмич

За все время распространения вируса в материковой части Китая выздоровели 94,5% заразившихся

Число умерших от вызванного новым коронавирусом заболевания за последние сутки в Китае не возросло ни на одного человека, количество инфицированных в больницах увеличилось на 46, до 1 107 человек. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, за все время распространения вируса в материковой части Китая выздоровели 94,5% заразившихся, в том числе 76 — за последние сутки. Число заболевших с декабря 2019 года составило более 82,3 тыс., официальный показатель смертности от пневмонии в стране — 4% (умерли свыше 3,3 тыс. человек).

В последнее время в КНР довольно мало случаев заражения на территории страны, за минувшие сутки их выявлено 12. Большинство инфицированных прибывают из-за рубежа, только за предыдущий день — 34 человека. Всего в Китае зафиксировано 1 534 зараженных, приехавших из-за границы, из них 636 уже выздоровели.

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Правительство сохраняет повышенные меры безопасности. Действуют особые правила, регламентирующие поведение в общественных местах. Национальная статистика учитывает носителей вируса без симптомов и без вызванного им заболевания — на текущий момент их в Китае насчитывается 1 032, в том числе 64 случая зарегистрированы за минувшие сутки.

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Китай жертвы коронавирус

Источник: ТАСС

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