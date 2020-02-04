За пределами материкового Китая зафиксирована вторая смерть от коронавируса

Общее число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом, выросло до 427 человек

Фото: REUTERS/Kamil Krzaczynski

За пределами материкового Китая зафиксирована вторая смерть от нового коронавируса 2019-nCoV. Летальный случай зафиксирован в Гонконге, сообщает Bloomberg

Первая смерть за пределами КНР была зафиксирована на Филиппинах.

Таким образом, общее число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом, выросло до 427 человек.

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Ранее сообщалось, что Китай позволил американским специалистам присоединиться к делегации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в изучении нового коронавируса. Группа экспертов отправится в КНР, вероятно, уже на этой неделе.

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Тем временем Кабмин утвердил План предотвращения занесения и распространения на территории Украины нового коронавируса из Китая. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, китайские власти в конце декабря прошлого года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тысячи человек.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

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