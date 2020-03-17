За прошедшие сутки на планете коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек, умерло 6606 человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ – Ред.) зафиксировала за минувшие сутки в мире 13 903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
Об этом говорится в данных отчета ВОЗ, которые опубликованные на сайте организации.
Таким образом, по информации ВОЗ, общее число случаев заражения достигло 167511, из которых более половины — 86434 — зафиксированы за пределами материкового Китая. Число летальных случаев выросло до 6606 (3388 смертей вне Китая).
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ТакжеЕвропейский союз из-за коронавируса закрывает внешние границы сообщества с 17 марта на 30 дней. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.
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