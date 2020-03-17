Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,52
29,52

За прошедшие сутки на планете коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек, умерло 6606 человек

17 марта, 02:16

Елена Кузьмич

За сутки умерли 862 человека

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ – Ред.) зафиксировала за минувшие сутки в мире 13 903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.

Об этом говорится в данных отчета ВОЗ, которые опубликованные на сайте организации.

Таким образом, по информации ВОЗ, общее число случаев заражения достигло 167511, из которых более половины — 86434 — зафиксированы за пределами материкового Китая. Число летальных случаев выросло до 6606 (3388 смертей вне Китая).

Реклама

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию с коронавирусом в Украине.

В тренде
Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса США могут принять дополнительные меры для защиты своих военных в Ираке.

ТакжеЕвропейский союз из-за коронавируса закрывает внешние границы сообщества с 17 марта на 30 дней. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус назвал пандемию коронавируса SARS-CoV-2 поддающейся контролю и сказал, как победить эпидемию.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай смерть жертвы пневмония ВОЗ коронавирус

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Турция уничтожила в Сирии 8 российских
Турция уничтожила в Сирии 8 российских "Панцирей"Другие страны
В ВОЗ рассказали, сколько длится выздоровление от коронавирусной инфекции
В ВОЗ рассказали, сколько длится выздоровление от коронавирусной инфекцииДругие страны
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемии
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемииДругие страны
Китаец ловит рыбу зонтиком (видео)
Китаец ловит рыбу зонтиком (видео)Другие страны
Шимпанзе поцеловал женщину в губы на глазах у ее мужа: забавное видео
Шимпанзе поцеловал женщину в губы на глазах у ее мужа: забавное видеоFun
Как вернуться в Украину из-за границы: названы варианты
Как вернуться в Украину из-за границы: названы вариантыУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...