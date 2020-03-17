За прошедшие сутки на планете коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек, умерло 6606 человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ – Ред.) зафиксировала за минувшие сутки в мире 13 903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.

Об этом говорится в данных отчета ВОЗ, которые опубликованные на сайте организации.

Таким образом, по информации ВОЗ, общее число случаев заражения достигло 167511, из которых более половины — 86434 — зафиксированы за пределами материкового Китая. Число летальных случаев выросло до 6606 (3388 смертей вне Китая).

Реклама

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию с коронавирусом в Украине.

В тренде Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса США могут принять дополнительные меры для защиты своих военных в Ираке.

ТакжеЕвропейский союз из-за коронавируса закрывает внешние границы сообщества с 17 марта на 30 дней. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус назвал пандемию коронавируса SARS-CoV-2 поддающейся контролю и сказал, как победить эпидемию.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама