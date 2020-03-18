За прошедшие сутки в мире заразилось еще более 13 тысяч человек

До 2 503 увеличилось число жертв коронавируса в Италии

В мире насчитывается 187 717 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 7 822, поправились более 79 тысяч человек.

Об этом сообщает газета South China Morning Post.

За истекшие стуки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 13 387, число скончавшихся – на 737.

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В материковом Китае было зарегистрировано 13 смертей от коронавируса и 21 новый заболевший, из них 20 – люди, прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР на своем официальном сайте.

До 2 503 увеличилось в минувший вторник число жертв коронавируса в Италии, за сутки скончались 345 пациентов. Всего в стране инфицировано 31 506 человек.

В тренде Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 150 тысяч

В Иране зафиксировано 16 169 случаев заболевания (скончались 988), Испании – 11 178 (491), Южной Корее – 8 320 (81), Франции – 7 730 (175), Германии – 6 012 (14), США – 4 379 (103), Великобритании – 1 950 (55), Швейцарии – 1 680 (14), на территории Японии (с учетом круизного лайнера Diamond Princess) – 1 533 (31), Нидерландах – 1 413 (24), Норвегии – 1 169 (три), Австрии – 1 132 (три), Бельгии – 1 085 (пять), Швеции – 1 059 (три).

Менее 1 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксированы в 145 странах и районах мира.

South China Morning Post ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран, которые постоянно обновляются. Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с введением карантина из-за коронавируса.

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