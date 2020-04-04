В Китае объявлен общенациональный траур по жертвам коронавируса

Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на четыре человека, количество прибывающих из-за границы заразившихся увеличилось на 18 до 888 человек. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства, за все время распространения вируса в материковой части Китая выздоровели 94% инфицированных, в том числе 180 поправились за последние сутки. Число заразившихся с декабря 2019 года составило более 81,6 тыс., официальный показатель смертности от заболевания — 4% (умерли более 3,3 тыс. человек). 4 апреля по всей стране объявлен общенациональный траур по жертвам пневмонии и тем, кто погиб в ходе борьбы с эпидемией, спасая жизни других.

В КНР почти отсутствуют местные случаи заражения, днем ранее был выявлен только один. Подавляющее число инфицированных прибывает из других государств, как правило, из европейских стран и США. С 28 марта граница временно закрыта для иностранцев, поэтому почти все приезжающие в страну заболевшие — китайские граждане (за исключением иностранцев, у которых в период двухнедельной изоляции после прибытия за последние дни все-таки был обнаружен вирус).

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Чтобы не допустить второй волны пневмонии, власти сохраняют повышенные меры безопасности. По-прежнему действует целый ряд правил, регламентирующих поведение жителей в общественных местах в связи с пандемией в мире. С 1 апреля национальная статистика учитывает носителей вируса без симптомов и без вызванного им заболевания — их в Китае насчитывается 1 030, в том числе 64 были зарегистрированы за минувшие сутки.

Среди регионов континентальной части КНР первое место по количеству заразившихся, находящихся в медицинских учреждениях, все еще занимает провинция Хубэй (834 человека), на втором месте — Шанхай (175 инфицированных), за ним следуют Пекин (141 заразившийся) и южная провинция Гуандун (138 человек). На территории семи из 31 территориальной единицы, включая Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район и остров Хайнань, заболевших нет совсем. В остальных провинциях, городах центрального подчинения и автономных районах их насчитывается от одного до примерно 50 человек, в том числе девять — провинции Хэйлунцзян.

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Согласно последним данным, под наблюдением медиков в КНР находятся свыше 18,2 тыс. лиц, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 114 человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине. По данным врачей, у 331 заразившегося заболевание протекает в тяжелой форме.

Напомним, что в Китае повторно закрыли на карантин целый округ.

Такжекитайцам запретили есть домашних животных, но пока что только в одном городе.

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