За сутки в Китае зафиксирован только один новый случай заражения коронавирусом

Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом

В материковом Китае, который пообещал 2 млрд долларов странам, пострадавшим от новой пневмонии, за сутки был зарегистрирован один случай активной формы вызванных коронавирусом заболеваний. Также выявлено 28 бессимптомных больных.

Об этом заявил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Единственный новый инфицированный с активной формой заболевания прибыл в Шанхай из-за границы, все бессимптомные носителя коронавируса обнаружены внутри страны.

Реклама

Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Сутками ранее в Китае было выявлено семь новых случаев активного заражения коронавирусом и 29 бессимптомных бессимптомных больных.

В тренде В Госдепе США могут создать аналог ВОЗ

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 82 тыс. 993 активных случая заражения, из них 1 тыс. 732 ввезенных из-за рубежа.

В медучреждениях страны продолжает проходить курс лечения 79 человек, состояние пятерых оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тыс. человек.

Реклама

Ранее китайцы рассказали про еще один способ передачи коронавируса: COVID-19 передается не только воздушно-капельным путем.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама