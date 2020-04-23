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За сутки в материковом Китае зафиксировано только 10 новых случаев заражения коронавирусом

23 апреля, 05:42

Елена Кузьмич

Выявлено 27 случаев бессимптомного протекания болезни

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусом, шесть – у людей, прибывших из-за рубежа, четыре – внутри страны (в провинциях Хэйлунцзян – три, Гуандун – один), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

В среду сообщалось о 30 выявленных новых случаях заражения при 23 ввезенных.

Выявлено 27 случаев бессимптомного протекания болезни, один из них зарубежный.

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За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 632 человека, зарегистрировано 82 тыс. 798 случаев заражения, из них 1 тыс. 616 – ввезенных из-за границы.

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На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 959 человек, состояние 63 больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 77 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

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На китайских территориях вне материковой части страны зафиксированы пять новых случаев заражения, четыре – в Гонконге и один на Тайване. С декабря прошлого года в трех районах зарегистрировано 1 тыс. 504 случая заболевания: в Гонконге – 1 тыс. 033 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао – 45, на Тайване – 426 (шесть случаев смерти).

Ранее сообщалось, чтоеще один штат США решил судиться с Китаем из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай жертвы заражение коронавирус

Источник: Интерфакс-Украина

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