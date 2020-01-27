Убивает по человеку каждый час: жертвами коронавируса за сутки стали еще 24 человека

Лишь два человека успешно прошли курс лечения и выписаны из больниц

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За истекшие сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число скончавшихся достигло 80, сообщил государственный комитет КНР по делам здравоохранения.

Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй, административный центр которой город Ухань является эпицентром распространения заболевания.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек. Два человека успешно прошли курс лечения и выписаны из больниц.

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На территориях за пределами материковой части страны восемь случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять – в Макао, четыре – на Тайване.

Кроме того, по данным Госкомздрава КНР, семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, по четыре – в Австралии и Сингапуре, по три – в Японии, Южной Корее, США, Малайзии и Франции, два – во Вьетнаме, один – в Непале.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, что в Поднебесной появился вирус пневмонии нового типа – коронавирус nCoV , который активно мутирует, заражая все новых людей и приводя к росту количества жертв. Он выплеснулся за пределы Китая – уже отмечены первые случаи заражения за океаном и в соседних странах.

В сети появилось видео абсолютно безлюдного китайского города: все в большем количестве населенных пунктов китайские власти объявляют карантин.

А украинец, живущий в Китае, поделился подробностями ситуации в городе Ухань: по его словам, на улице могут оштрафовать за появление без медицинской маски.

Все подробности в спецтеме Коронавирус из Китая

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