За три дня в Ираке погибло 65 человек

1 октября в Ираке начались антиправительственные выступления в знак протеста против нищеты

/ Фото: REUTERS/Alaa al-Marjani

Число жертв за три дня протестов в Ираке возросло до 65. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее поступала информация о 44 погибших. По данным агентства, за сегодня 190 человек получили ранения в Багдаде.

Радикальный шиитский имам Муктада ас-Садр призвал к отставке парламента и проведению досрочных выборов под контролем международных наблюдателей.

Реклама

Видео: Reuters

1 октября в Ираке начались антиправительственные выступления в знак протеста против нищеты, безработицы и коррупции. Вышедшие на улицы Багдада и других городов люди требовали отставки правительства, а в ряде мест, включая столицу, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками. В ночь на четверг в Багдаде, а также городах Эн-Насирия, Эль-Хилла и Эль-Амара был введен комендантский час. Аналогичные меры по ограничению передвижения людей и транспорта затем были приняты еще в ряде городов, главным образом на юге страны. Как заявило командование совместными операциями ВС республики, обстановка в сфере безопасности в Ираке находится под полным контролем.

В тренде СМИ рассказали, как Китай выдавливает Россию из Средней Азии

Между тем Государственный департамент США призывает своих граждан отказаться от визитов в Ирак из-за угроз, связанных "с терроризмом, похищением людей и вооруженными конфликтами". Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Госдепа. Согласно документу, Ираку присвоен четвертый, самый высокий уровень опасности.

Напомним, что в марте Госдепартамент США подтвердил решение вновь вывести Ирак из-под санкций, ограничивающих покупку энергоносителей у Ирана.

Мы также писали, что в конце прошлого года американский президент Дональд Трамп без предупреждения прилетел в эту ближневосточную страну.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама