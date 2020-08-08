Задачи отомстить Лукашенко нет: адвокат оппозиционеров рассказала о целях на выборах в Беларуси

9 августа в Беларуси состоятся выборы президента. Накануне исторического голосования журналист "Сегодня" пообщался с белорусской оппозиционеркой, которая была вынуждена бежать из страны по политическим мотивам.

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Марина Ковалевская – гражданка Беларуси. Во время президентской гонки 2010 года была адвокатом нескольких кандидатов в президенты, в частности и Андрея Санникова, который, по официальным данным, занял второе место на выборах. После его задержали вместе с женой, обвинили в организации массовых беспорядков и приговорили к 5 годам в колонии усиленного режима. Он отсидел около 2 лет. Марине, как адвокату оппозиционеров, угрожали белорусские спецслужбы лишить ее адвокатской лицензии и много других угроз прозвучало в адрес ее семьи. Ее объявили невыездной из-за "уклонения проходить военную службу", хотя в Беларуси женщины не военнообязанные. И после этого, в 2012 году, она с мужем и ребенком через Россию иммигрировала в США, где работает в юридической фирме.

Уникальные выборы

Марина рассказала в интервью "Сегодня", что нынешние выборы уникальны во многом, и среди прочего – важнейшей ролью жен арестованных кандидатов в президенты в выборном процессе.

"В этом уникальном контексте на первый план вышли белорусские женщины: Тихановская — супруга Тихановского, Цепкало — супруга Цепкало и Колесникова, которая является музыкантом. Надо сказать, что ни у кого из них политических амбиций не было, никто из них не строил политическую карьеру. Женщины мобилизовались, объединились буквально за несколько дней, что для белорусов новый уникальный феномен, и сейчас проводят невероятно популярную политическую кампанию.

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Тихановская – переводчик по образованию, долгое время являлась домохозяйкой. Цепкало — специалист в области международных отношений, работающая в компании, Колесникова – руководитель многих международных проектов. Поэтому люди абсолютно не ангажированные. Новые лица, которые смогли сделать то, что не смогли другие на протяжении долгих лет — мобилизовать новое поколение белорусов, объединить вокруг себя людей, которые не являются частью структурной, стандартной оппозиции, а просто люди современные, которые хотят жить по-другому. Поэтому необычно наблюдать за многими процессами, естественно у многих есть надежда, что этот новый феномен объединения вокруг трех независимых, интереснейших, талантливейших женщин, будет иметь результатом какие-то изменения в стране", – рассказывает в интервью адвокат.

Суды строгого режима

Ковалевская отмечает, что при нынешней работе белорусских судов о верховенстве права говорить не приходится, и вряд ли ситуация изменится в ближайшем будущем.

"За все время не видела ни одного судьи, которая бы приняла решение на основании закона, а не на основании указания сверху, если в деле существует какой-то политический интерес. В вопросах верховенства права система была создана в течение этих 26 лет, была создана невероятной силы полного контроля над судами, государственными служащими, поэтому предполагать, что сейчас этот контроль под этой волной воодушевленных людей, этого нового поколения белорусов потеряется — невозможно. Власти уже очень многих арестовали, многих посадили под административный арест, чтобы избежать их участия в предвыборных мероприятиях, в выборах, борются сейчас с политическими оппонентами очень строго. Поэтому надеяться сейчас, что будет принято произвольно такое решение, чтобы ситуацию отпустить и действовать согласно закону, — сложно.

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Недавно был арестован и предъявили обвинение специалисту международного класса, политтехнологу Шклярову, который работал на многих известных политиков в США, в том числе на Берни Сандерса, ему было предъявлено обвинение в организации действий, грубо нарушающих порядок. Он приехал в Беларусь повидаться с родителями. Естественно, Шкляров не находился в Беларуси, когда подобные мероприятия происходили. Мы следим за ситуацией, безусловно, и иногда она доходит до абсурда.

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Он прилетел в Беларусь недавно, привез ребенка к бабушке, согласно закону, провел две недели на карантине, потом пошел за арбузом. И вот его арестовал КГБ Беларуси и сегодня было предъявлено обвинение. Он в шоке, человек – профессионал, он был аффилирован с Гарвардом, в Грузии работал, в России, Украине. Теперь он на практике изучает подходы к решению проблем белорусских властей и правоохранительных органов".

Месть белорусам не нужна

В то же время адвокат надеется, что такая нетипичная кампания может застать "врасплох" власти и они, не будучи подготовленными к такому ходу событий, могут дать слабину.

"В это же самое время я надеюсь, что для власти эта тенденция непонятна и не знакома, а во-вторых, прогресс, который белорусы сделали в плане международных отношений с партнерами, только недавно в Беларусь вернулась посол США, в феврале первая в истории была произведена поставка нефти в Беларусь, международные партнеры, бизнесы все больше и больше интерес проявляли к Беларуси. Поэтому в этот раз, я надеюсь, хватит мудрости не идти по стандартному сценарию, т.е. создавать политзаключенных, отправлять их в тюрьмы, потом торговаться с международными партнерами по поводу их освобождения, а наоборот снизить градус и продолжить эту тенденцию по построению отношений с международными партнерами.

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Задача Тихановской и всей этой кампании – прийти к власти и провести законные выборы. Она и ее команда, и люди, которые сейчас протестуют с ленточками на руках, никто не ставит задачей отомстить сейчас (Александру Лукашенко – ред.). Люди просто воодушевлены, и они хотят перемен. И, учитывая очень мирную историю белорусов, нации, которая никогда не выходила на площадь с оружием, с желанием драться, а просто выходила на площадь, чтобы высказать свое несогласие с политикой власти, я не думаю, что, даже в случае таком фантастическом, власть вдруг кардинально изменится, что на самом деле тем, кто сейчас при власти, им сулит что-то невероятное, ужасное. Но любое действие, даже самое незначительное действие, оно трактуется властью как вражеское действие. Поэтому достаточно сложно поверить, что Тихановской и ее команде дадут проводить выборы согласно закону".

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