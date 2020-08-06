Задержана "правая рука" главной соперницы Лукашенко на выборах

Местонахождение Марии Мороз неизвестно, а ее телефон отключен

После начала досрочного голосования на выборах президента Беларуси в стране задержали главу штаба и доверенное лицо участницы президентской гонки Светланы Тихановской – Марию Мороз.

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Как сообщает Tut.by, об этом заявили в штабе Тихановской, отметив, что утром 6 августа Мороз была задержана в Минске мужчинами, которые представились сотрудниками МВД.

Причины задержания, как и нынешнее местонахождение женщины неизвестны. Ее телефон отключен.

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"Задержать начальника штаба кандидата в президенты — это нонсенс, у нас три дня до голосования", — заявила пресс-секретарь Светланы Тихановской.

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Напомним, что ранее также был задержан и муж Тихановской, блогер Сергей Тихановский, который тоже баллотировался в президенты.

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После публикации информации об исчезновении Марии Мороз СМИ сообщили, что МВД отпустило ее после "разъяснительной беседы". За что именно она была задержана, не уточняется.

Кроме того, с репрессиями столкнулись и другие кандидаты – банкир Виктор Бабарико и бывший директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Первого вместе с сыном арестовали, обвинив в коррупции, а второй сбежал из страны вместе с детьми и сейчас находится в Украине.

Такое положение вызвало протесты в обществе – многотысячные акции проходят во многих городах страны.



Всего на шестых в истории Беларуси выборах зарегистрировали пять кандидатов. Кроме Тихановской, это действующий президент Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, глава партии БСДГ Сергей Черечня и сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев. Официально голосование назначено на 9 августа.

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