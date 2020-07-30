Українська
$ 27,69
32,47
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Беларуси после задержания "вагнеровцев" в ЦИК срочно вызвали кандидатов в президенты

30 июля, 09:33

Денис Беспалов Денис Беспалов

Участники президентской гонки подтвердили, что получили приглашение на встречу

После задержания под Минском боевиков российской частной военной компании "Вагнер" всех кандидатов в президенты Беларуси в срочном порядке пригласили явиться в Центральную избирательную комиссию. Об этом сообщил председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада", кандидат в президенты Сергей Черечень.

Реклама

Как сообщает издание Tut.by, в Центральной избирательной комиссии Беларуси подтвердили информацию о том, что всех кандидатов собирают на встречу с ее председателем Лидией Ермошиной утром 30 июля, однако повестку встречи назвать не смогли.

Еще три кандидата в президенты – Светлана Тихановская, Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев – также подтвердили, что получили приглашение на встречу.

Читайте также: В Минск стягивают войска после задержания бойцов ЧВК "Вагнер" – соцсети

В тренде
В Беларуси считают, что акции протеста были организованы из-за рубежа

Как известно, выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа 2020 года. Кандидатами были зарегистрированы пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.

Реклама

Напомним, 29 июля в Беларуси были задержаны 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер". Всего же в республику якобы прибыли около 200 российских наемников.

После скандального задержания президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности своей страны. На совещании среди прочего Лукашенко поручил усилить охрану границы с Российской Федерацией.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выборы Беларусь ЦИК вагнер Александр Лукашенко ЧВК Вагнера

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа: фото
В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа: фотоДругие страны
Впервые в истории Мекка опустела в хадж: фото с разницей в год
Впервые в истории Мекка опустела в хадж: фото с разницей в годДругие страны
Россия отреагировала на задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси
Россия отреагировала на задержание боевиков ЧВК Вагнера в БеларусиРоссия
Все зависит от России: в Канаде прокомментировали новое перемирие на Донбассе
Все зависит от России: в Канаде прокомментировали новое перемирие на ДонбассеДругие страны
Конкурентка Лукашенко выступила за прекращение союзничества Беларуси с Россией
Конкурентка Лукашенко выступила за прекращение союзничества Беларуси с РоссиейДругие страны
На кладбище увидели учителя, похороненного четыре месяца назад: фото
На кладбище увидели учителя, похороненного четыре месяца назад: фотоFun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять