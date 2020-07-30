В Беларуси после задержания "вагнеровцев" в ЦИК срочно вызвали кандидатов в президенты

Участники президентской гонки подтвердили, что получили приглашение на встречу

После задержания под Минском боевиков российской частной военной компании "Вагнер" всех кандидатов в президенты Беларуси в срочном порядке пригласили явиться в Центральную избирательную комиссию. Об этом сообщил председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада", кандидат в президенты Сергей Черечень.

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Как сообщает издание Tut.by, в Центральной избирательной комиссии Беларуси подтвердили информацию о том, что всех кандидатов собирают на встречу с ее председателем Лидией Ермошиной утром 30 июля, однако повестку встречи назвать не смогли.

Еще три кандидата в президенты – Светлана Тихановская, Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев – также подтвердили, что получили приглашение на встречу.

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Как известно, выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа 2020 года. Кандидатами были зарегистрированы пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.

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Напомним, 29 июля в Беларуси были задержаны 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер". Всего же в республику якобы прибыли около 200 российских наемников.

После скандального задержания президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности своей страны. На совещании среди прочего Лукашенко поручил усилить охрану границы с Российской Федерацией.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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