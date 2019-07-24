Задержание КНДР российского судна: что известно о причинах

На борту судна находились 17 членов экипажа

Фото: Pixabay

Причиной задержания Северной Кореей российского судна "Сянхайлинь-8" стало "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР". Об этом сообщили в МИД КНДР.

В южнокорейском внешнеполитическом ведомстве отметили, что сейчас судно находится в порту города Вонсан. В посольстве РФ в Пхеньяне сообщили, что дипломаты принимают все необходимые меры для разрешения проблемы.

"В настоящее время идет выяснение обстоятельств произошедшего. Российское посольство находится в постоянном контакте с властями КНДР и руководством Северо-Восточной рыболовной компании. Посольство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы урегулировать создавшуюся ситуацию в кратчайшие сроки", – говорится в официальном заявлении российского дипломатического представительства.

Кроме того, к решению проблемы подключилось правительство Сахалина. Власти в рамках своих полномочий окажут необходимую помощь морякам.

"В случившемся сейчас разбираются компетентные органы. В первую очередь, важно обеспечить безопасность моряков, среди которых три жителя Сахалинской области. В рамках своих полномочий будем оказывать необходимую помощь и поддержку. Постараемся сделать все для скорейшего и благополучного разрешения ситуации", – заявил заместитель губернатора области Сергей Будкин.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 17 июля. На судне "Сянхайлинь-8" находились 15 россиян и 2 южнокорейца — они направлялись из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. Северная Корея захватила судно в 55 милях от границы страны. В момент задержания корабль шел без груза.

Ранее мы сообщали, что британцы обвинили Россию в инциденте с захватом танкера.

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