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Задержание наемников Вагнера: МИД Беларуси вызывает российских дипломатов "на ковер"

29 июля, 21:09

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

14 «вагнеровцев» воевали на Донбассе, поэтому пригласили и посла Украины

После заседания Совета безопасности Беларуси, посвященного задержанию 33 наемников российской ЧВК "Вагнер" , многие из которых воевали на Донбассе, было принято решение вызвать в МИД республики дипломатов РФ для дачи объяснений.

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Об этом рассказал госсекретарь Совбеза Андрей Равков, сообщает БЕЛТА

"Задачи в том числе касаются работы министерства иностранных дел по отправке запросов и приглашению послов и Российской Федерации, и Украины для тех или иных пояснений и обсуждения соответствующих вопросов, – сказал Равков. – Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек – это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы на Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", – цитирует чиновника белорусский телеканал СТВ.

"По организационной структуре у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления – снайперы, подрывники, айтишники. С учетом этого будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности", – отметил госсекретарь Совбеза Беларуси.

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Задержание наемников Вагнера: МИД Беларуси вызывает российских дипломатов "на ковер"

Посольство РФ в Беларуси уже получило от Минска официальное уведомление о задержании в республике 32 граждан РФ, сообщает российская дипмиссия в Twitter.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал: у Лукашенко заявили, что не знали о переброске наемников Вагнера .

Напомним, на совещании с силовиками президент Беларуси Александр Лукашенко поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику проводить все следственные действия "предельно откровенно и честно" и обратиться в соответствующие структуры России за разъяснением .

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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Донбасс Беларусь дипломат Минск ЧВК Вагнера

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