Задержание сестры аль-Багдади назвали "золотой жилой" для разведки

СМИ узнали подробности задержания в Сирии Расмии Авад — старшей сестры убитого ранее лидера террористической группировки ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на незваного турецкого чиновника.

Реклама

По его словам, 65-летняя Авад подозревается в связях с экстремистской группировкой. Она была захвачена во время рейда в контейнере трейлера, в котором жила со своей семьей недалеко от города Азаз в сирийской провинции Алеппо. Этот район является частью территории, подконтрольной Турции.

Видео: Reuters

В тренде В США обнародовали текст резолюции импичмента Трампа

Источник сообщил, что вместе с Авад были задержаны ее муж, невестка и пятеро детей. Все совершеннолетние члены семьи были допрошены. Задержание сестры Багдади собеседник агентства назвал "золотой жилой", которая может принести пользу разведке.

"Такие вещи — золотая жила для разведки. То, что она знает об ИГ, может значительно расширить наше представление о группировке и помочь нам поймать больше плохих парней", – сказал чиновник.

Напомним, что 27 октября президент США Дональд Трамп официально заявил о ликвидации самого опасного террориста в мире. Он отметил, что у Америки нет сомнений в гибели Абу Бакра аль-Багдади, потому что удалось проверить его ДНК. Как сообщили СМИ, останки террориста сбросили в море.

Известно, что на местонахождение главаря ИГИЛ указал информатор, но кем он был неизвестно. Одни источники называют его арабом-суннитом, который хотел отомстить за гибель родственника, другие – бывшим соратником аль-Багдади, который стал перебежчиком, разочаровавшись в нем. Также сообщалось, что планы убежища архитеррориста были обнаружены курдской разведкой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама