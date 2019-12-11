Задержание украинцев в Гонконге: МИД проверяет информацию

Посольство обратилось к властям Гонконга с просьбой сообщить о наличии задержанных граждан Украины

/ Фото: AFP

В соцсетях появилась информация о задержании украинцев в Гонконге, где уже несколько месяцев проходят протесты. Так, украинские граждане, находясь в аэропорту Гонконга, в социальных сетях сообщали, что украинцев по прилету не выпускали из аэропорта, задерживали, вели на допрос, а потом готовили к депортации.

Посольство Украины уже обратилось в компетентные органы Китая с просьбой сообщить о наличии задержанных украинских граждан в Гонконге.

"Посольство обратилось в уполномоченные органы с просьбой сообщить о наличии задержанных или арестованных граждан Украины. В случае подтверждения факта задержания, консул обеспечит защиту прав задержанных в соответствии с нормами международного права", – сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Василий Кирилич.

Также в МИД подготовили рекомендации в связи с протестными акциями в специальном административном районе Сянган (Гонконг).

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Так, в связи с продолжающимися акциями протеста в Гонконге украинцам рекомендуется "неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в этом Специальном административном районе, ограничить передвижение по территории Гонконга, избегать мест массового скопления людей , не участвовать в собраниях, демонстрациях, а также отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти о развитии ситуации".

Также в МИД назвали места проведения демонстраций, которых следует избегать. В частности, это Hong Kong Island, Kowloon, New Territories, Hong Kong International Airport, Hong Kong Transit Systems, Hong Kong Shopping Malls, Hong Kong Higher Education Facilities, Causeway Bay, Victoria Park, Wan Chai, Admiralty, Central, Chater Garden, Edinburgh Place, а также Tsing Yi Bridge.

Украинцам рекомендуется заранее планировать поездку в аэропорт и проверять статус рейсов на сайте Международного аэропорта Гонконга.

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"При планировании путешествия в Гонконг необходимо учесть, что в последнее время пограничной службой этого города осуществляется усиленная проверка документов иностранцев, прибывающих в регион (детальный опрос об установлении цели запланированного въезда иностранцев и осмотр их личных вещей)", – заявили в МИД .

Также украинские дипломаты сообщили, что основной причиной отказа гражданам Украины во въезде в Гонконг является недостаточно четкое и убедительное обоснование цели посещения ими города.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.

Одобренная ранее обеими палатами Конгресса США законодательная инициатива требует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в этом специальном административном районе КНР и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за нарушение там прав человека.

Как известно, в начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволявший выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать антиправительственные выступления. Они сопровождаются насилием, блокированием дорог, поджогами и актами вандализма.

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