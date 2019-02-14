Задержание украинских правозащитников в Казахстане: появились новые подробности

Задержанные граждане Украины находятся в миграционной службе, принимаются меры консульской защиты

Фото: МИД Украины

Задержание украинских правозащитников в Казахстане: появились новые подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/7c2/9c3/5c47c29c3edc4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/7c2/9c3/5c47c29c3edc4.jpg 2019-02-14T20:06:00+02:00 Другие страны Задержанные граждане Украины находятся в миграционной службе, принимаются меры консульской защиты

Министерство иностранных дел Украины сообщает, что задержанные в Казахстане двое украинских правозащитников Людмила Волошина и Валерий Явтушенко, которые приехали в эту страну с Международной мониторинговой миссией от Итальянской федерации по правам человека, сейчас находятся в миграционной службе. Об этом сообщил заместитель директора департамента – начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Задержанные граждане Украины находятся в миграционной службе, принимаются меры консульской защиты", – отметил Кирилич.

Полиция Казахстана, в свою очередь, заявила, что украинку задержали 14 февраля в результате операции "Мигрант", проводимой 11-15 февраля.

"Было обнаружено, что гражданка Украины Волошина, которая прибыла в Республику Казахстан с частным визитом, осуществляла деятельность, которая не соответствует цели въезда", – сообщил миграционный департамент полиции Казахстана.

Как отмечается, Людмила нарушила требования ст. 517 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Силовики составили админпротокол, который рассмотрит Специализированный межрайонный административный суд Астаны.

Ранее правозащитная организация "Центр гражданских свобод" сообщила, что в Казахстане задержали двоих украинских правозащитников.

"14 февраля около 17:15 по местному времени в Астане задержали украинку, правозащитницу Людмилу Волошину, которая находится в Казахстане с Международной мониторинговой миссией от Итальянской федерации по правам человека", - говорится в сообщении.

По информации правозащитников, в номер отеля, в котором проживала Волошина, ворвались неизвестные, представившиеся работниками миграционной полиции, но свои документы ей не показали.

Правозащитники связывают задержание Волошиной с делом казахского судьи Малика Кенжалиева, который рассказал ей о том, что его уволили с должности и оказывают давление на него из-за приговора, который был неудобен для властей Казахстана.

Кроме того, в организации отметили, что чуть позже по дороге в украинское консульство в Астане полицейские задержали второго наблюдателя правозащитной миссии Итальянской федерации по правам человека Валерия Явтушенко вместе с его адвокатом Толегеном Шаиковым.

Ранее сообщалось о задержании украинского журналиста в Казахстане.

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