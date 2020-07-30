Задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера подозревают в подготовке теракта

Задержанных накануне в Минскенесколько десятков наемников ЧВК Вагнера подозревают в подготовке теракта.

Реклама

Об этом журналистам заявил секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков.

"Уголовное дело возбуждено по статье подготовки террористического акта", — сказал госсекретарь.

Кроме того силовики ведут поиски около 200 боевиков, которые, по оперативной информации, находятся на территории Беларуси.

"Это как иголка в стоге сена", — отметил Равков

Реклама

Читайте также: Крым, Донбасс и Судан: где "засветились" задержанные в Беларуси наемники ЧВК Вагнера

29 июля в Беларуси были задержаны 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер".

14 задержанных наемников участвовали в боевых действиях на Донбассе. МИД Беларуси вызвал российских дипломатов "на ковер" для дачи пояснений. Кроме того, был приглашен и украинский посол.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама