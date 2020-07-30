Українська
$ 27,69
32,47
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера подозревают в подготовке теракта

30 июля, 09:59

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Продолжаются поиски сообщников пойманных боевиков.

Задержанных накануне в Минскенесколько десятков наемников ЧВК Вагнера подозревают в подготовке теракта.

Реклама

Об этом журналистам заявил секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков.

"Уголовное дело возбуждено по статье подготовки террористического акта", — сказал госсекретарь.

Кроме того силовики ведут поиски около 200 боевиков, которые, по оперативной информации, находятся на территории Беларуси.

"Это как иголка в стоге сена", — отметил Равков

В тренде
Белорусы поставили на место "вагнеровцев", заявивших, что их нельзя привлечь к ответственности
Реклама

Читайте также: Крым, Донбасс и Судан: где "засветились" задержанные в Беларуси наемники ЧВК Вагнера

29 июля в Беларуси были задержаны 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер".

14 задержанных наемников участвовали в боевых действиях на Донбассе. МИД Беларуси вызвал российских дипломатов "на ковер" для дачи пояснений. Кроме того, был приглашен и украинский посол.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь задержание ЧВК Вагнера

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа: фото
В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа: фотоДругие страны
Впервые в истории Мекка опустела в хадж: фото с разницей в год
Впервые в истории Мекка опустела в хадж: фото с разницей в годДругие страны
Россия отреагировала на задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси
Россия отреагировала на задержание боевиков ЧВК Вагнера в БеларусиРоссия
Все зависит от России: в Канаде прокомментировали новое перемирие на Донбассе
Все зависит от России: в Канаде прокомментировали новое перемирие на ДонбассеДругие страны
Конкурентка Лукашенко выступила за прекращение союзничества Беларуси с Россией
Конкурентка Лукашенко выступила за прекращение союзничества Беларуси с РоссиейДругие страны
На кладбище увидели учителя, похороненного четыре месяца назад: фото
На кладбище увидели учителя, похороненного четыре месяца назад: фотоFun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять