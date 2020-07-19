Українська
$ 27,27
31,13
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Зафиксирован очередной суточный антирекорд заразившихся коронавирусом

19 июля, 02:43

Елена Вус Елена Вус

Число летальных случаев за сутки составило 7360

За минувшие сутки в мире было выявлено 259,8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что стало рекордным числом заразившихся с момента начала пандемиии. Общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13,8 млн. человек.

Реклама

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Число летальных случаев за сутки составило 7360. За все время скончались 593 тыс. пациентов.

В тройке лидеров стран, где зафиксировано больше всего заразившихся коронавирусом за день, США – 71,4 тысяч человек. За ними следуют Бразилия и Индия с 45,4 тыс. и 34,8 тыс. новых случаев соответственно.

Также в числе стран, в которых зарегистрировали больше всего новых заразившихся за день, находятся: ЮАР – 13,3 тыс. человек; Кыргызстан – 11,8 тыс.; Колумбия – 8 тыс.; Мексика – 6,4 тыс. человек.

В тренде
Во Франции загорелся древнейший средневековый собор: фото и видео масштабного пожара

Также мы рассказывали, что в ВОЗ озвучили четыре сценария распространения коронавируса в мире. Половина всех новых случаев заражения коронавирусом зарегистрирована всего в двух странах, а почти 80% приходятся на 10 стран.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

смерть ВОЗ заражение коронавирус пандемия COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пытались спасти ребенка: в Египте трагически погибли не менее 10 человек
Пытались спасти ребенка: в Египте трагически погибли не менее 10 человекДругие страны
"Брал косу, шел косить": Лукашенко рассказал, как вылечиться от COVID-19Другие страны
Венесуэла сбила частный американский самолет
Венесуэла сбила частный американский самолетДругие страны
Украина получила безвиз с еще одной страной мира
Украина получила безвиз с еще одной страной мираПолитика
Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировали
Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировалиРоссия
"Карабах наш": в Баку тысячи людей требовали начать войну с Арменией (фото, видео)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять