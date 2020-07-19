Зафиксирован очередной суточный антирекорд заразившихся коронавирусом

За минувшие сутки в мире было выявлено 259,8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что стало рекордным числом заразившихся с момента начала пандемиии. Общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13,8 млн. человек.

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Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Число летальных случаев за сутки составило 7360. За все время скончались 593 тыс. пациентов.

В тройке лидеров стран, где зафиксировано больше всего заразившихся коронавирусом за день, США – 71,4 тысяч человек. За ними следуют Бразилия и Индия с 45,4 тыс. и 34,8 тыс. новых случаев соответственно.



Также в числе стран, в которых зарегистрировали больше всего новых заразившихся за день, находятся: ЮАР – 13,3 тыс. человек; Кыргызстан – 11,8 тыс.; Колумбия – 8 тыс.; Мексика – 6,4 тыс. человек.

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Также мы рассказывали, что в ВОЗ озвучили четыре сценария распространения коронавируса в мире. Половина всех новых случаев заражения коронавирусом зарегистрирована всего в двух странах, а почти 80% приходятся на 10 стран.

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