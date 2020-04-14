Зафиксирован первый случай в мире передачи коронавируса от покойника

По мнению ученых, судмедэксперты и патологоанатомы должны носить защитный костюм, очки, перчатки и медицинскую маску

В Таиланде от коронавируса COVID-19 умер судебно-медицинский эксперт, который подхватил инфекцию от покойника.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Сообщается, что происшествие случилось в Бангкоке и считается первым подобным случаем в мире.

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По данным исследователей из Таиланда и Индии, существует "малая вероятность" того, что судмедэксперт заразился от живого пациента, при этом он постоянно контактировал с умершими.

Раньше медицинские организации, в частности Всемирная организация здравоохранения, призвали соблюдать осторожность при обращении с трупами людей, которые умерли от коронавируса, поскольку до конца не изучено, как именно он может распространяться.

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По мнению ученых, судмедэксперты и патологоанатомы должны носить защитный костюм, очки, перчатки и медицинскую маску. Это позволит избежать заражения коронавирусом при контакте с умершими.

Ранее в бельгийском городе Льеж зафиксирован первый случай заражения кошки коронавирусом COVID-19.

Также медики впервые обнаружили коронавирус у дикого зверя. Инфицировалась малайская четырехлетняя тигрица Надя из зоопарка в американском Нью-Йорке. Животное заразил работник, который ухаживал за ним.

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