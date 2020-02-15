Зафир: США и Иран были близки к войне после убийства Сулеймани

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

США и Иран подошли близко к началу войны после убийства американцами командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом заявил в опубликованном интервью телекомпании NBC иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

"Мы были очень близки к войне, потому что Соединенные Штаты инициировали акт агрессии против Ирана и сделали это, прошу прощения, трусливо. Они не могли противостоять Сулеймани на поле боя, поэтому они нанесли удар под покровом ночи, применив беспилотник, запущенный с автомобиля, предназначенного для выполнения миссии по установлению мира", — отметил Зариф.

"Мы были очень близки к войне. Иран отреагировал очень взвешенно, нанеся удар по военной базе, с которой была проведена операция в отношении Сулеймани", — продолжал глава МИД Ирана. "Мы хотели продемонстрировать Соединенным Штатам, что Иран нельзя загнобить и действия против Ирана будут иметь последствия. Я считаю, что администрация США страдает от последствий ложных представлений и дезинформации об Иране. Я считаю, что это может вызвать катастрофу", — предостерег Зариф.

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Как сообщалось, парламент Ирака принял резолюцию, требующую от правительства мер по выводу иностранных войск с иракской территории, прекращения сотрудничества с международной коалицией против ИГ.

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Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

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