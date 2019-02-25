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Захват самолета в Бангладеш: появились новые подробности

Сегодня, 08:25

Мужчина, захвативший Boeing, признан психически нездоровым

Фото: Twitter Sidhant Sibal ‏
Фото: Twitter Sidhant Sibal ‏.
Захват самолета в Бангладеш: появились новые подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2b1/13a/5c72b113a8798.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2b1/13a/5c72b113a8798.jpg Другие страны Мужчина, захвативший Boeing, признан психически нездоровым

Во время захвата Boeing 737 бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh Airlines подозреваемый угрожал пассажирам и членам экипажа игрушечным пистолетом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

По словам правоохранителей, пистолет у подозреваемого был игрушечным, а бомба к его телу прикреплена не была. Кроме того, мужчина признан психически нездоровым.

"У него якобы были проблемы с женой, и он хотел говорить с премьер-министром", – отметили в полиции.

По информации агентства, всех 142 пассажиров вывели из самолета. Полиция застрелила захватчика.

Напомним, 24 февраля неизвестный захватил пассажирский Boeing 737 бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh Airlines. Захваченное воздушное судно выполняло рейсы из Дакки в Дубай с промежуточной посадкой в Читтагонге (Бангладеш). Преступник попытался взять на себя управление самолетом.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в ноябре 2018 в США два подростка угнали самолет . Угонщики успешно приземлились в аэропорту Вернал Риджина.

Также сообщалось, что в Тюменской области РФ с аэродрома авиаклуба ДОСААФ города Ишим неизвестные преступники угнали два спортивных самолета.

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Тег Бангладеш, самолет, захват, Boeing

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Источник:

ТАСС

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