Захват украинских моряков в Нигерии: новые детали освобождения

От самих захватчиков никаких требований пока что не поступало

Освобождением шести украинских моряков c судна Curacao Trader, которые на прошлой неделе попали в плен к пиратам в Гвинейском заливе, занимаются дипломаты трех посольств.

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Об этом, как сообщает УНН, заявил на брифинге 21 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, назвав произошедшее "резонансным событием".

"Посольство Украины в Нигерии и в Великобритании уже установило связь с судовладельцем, оператором судна и занимается освобождением наших моряков", – сказал министр.

По его словам, к усилиям присоединились дипломаты посольства в Греции – они встретились с представителями компании-оператора судна.

Глава МИД объяснил, что пираты напали на танкер в 200 морских милях от берега, когда судно закончило выходить из опасной зоны, а сопровождавшие его корабли безопасности остались позади.

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"С момента захвата членов экипажа пираты на связь не выходили и требований еще не выдвигали. Поэтому все коммуникации ведутся негласно, сейчас все причастные стороны мобилизуют свои усилия для того, чтобы все-таки освободить наших граждан", – сказал Кулеба.

Судовладелец уже отправил в Нигерию группу профессиональных переговорщиков из Великобритании, добавил министр.

Надо отметить, что Гвинейский залив, где произошел захват, является самым опасным регионом на планете в отношении морского разбоя. В прошлом году тут произошло 90% похищений моряков с судов, также именно в этом заливе в марте были захвачены украинские моряки с контейнеровоза Talia F.

У берегов Африки, в Гвинейском заливе, пираты захватили грузовое судно с украинцами. Контейнеровоз следовал из порта Ломе в порт Либревиль. Всего на борту судна были 17 членов экипажа. Во время нападения бандиты взяли в плен семерых моряков.

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