Заключенные в Эквадоре затопили тюрьму и устроили вечеринку, видео

Власти заинтересовались, чем в это время занимались тюремщики

На днях в Эквадоре произошел курьезный случай – заключенные одной из местных тюрем превратили двор исправительного заведения в бассейн и устроили там фиесту, сообщает мексиканская радиостанция Noticias MVS.

По соцсетям разлетелось короткое видео, где можно увидеть, как зэки резвятся в импровизированном "бассейне".

В тюремном крыле строгого режима в Центре социальной реабилитации Тури в Куэнке заключенным при помощи подручных средств удалось забить канализацию и залить водой баскетбольную площадку

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В видео можно увидеть, как они наслаждаются водой и атмосферой громкой музыки, некоторые заключенные прыгают с переворотом через спину с баскетбольных щитов.

Как пишут местные СМИ, в 29-секундном ролике можно услышать, как один из заключенных приглашает сокамерника нырнуть.

Любопытно, что в кадре нет ни одного тюремщика, поэтому власти уже занялись расследованием ЧП и поиском виновных.

Напомним, что в Москве гулянка в сауне и попытка покупаться в бассейне с сухим льдом обернулось смертью троих человек .

А в украинской столице бывшему главному архитектору Киева объявили подозрение : компания-застройщик построила в Голосеевском районе паркинг вместо школьного бассейна и продала паркоместа.

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