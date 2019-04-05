Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Закрытый режим: Совбез ООН проводит обсуждение ситуации в Ливии

Сегодня, 23:34

Эскалация в Ливии совпала с визитом туда генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша

Фото: Getty Images
Закрытый режим: Совбез ООН проводит обсуждение ситуации в Ливии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/351/440/5c6351440e125.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/351/440/5c6351440e125.jpg Другие страны Эскалация в Ливии совпала с визитом туда генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Ливии проходит в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Встреча, созванная по инициативе Великобритании, проводится в закрытом для журналистов режиме.

Перед членами Совбеза по видеосвязи из Триполи выступит спецпредставитель генерального секретаря по Ливии Гасан Саламе.

Заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен заявил, что в ходе встречи страны "попробуют выработать общую позицию по действиям, необходимым для предотвращения эскалации". "Ситуации нет военного решения, необходимо, чтобы все стороны вернулись к выполнению мирного плана, ведомого господином Саламе", — указал он. Со своей стороны постпред Франции Франсуа Делатр заявил, что "необходимо призвать все стороны в Ливии к спокойствию и предотвращению насилия".

Эскалация в Ливии совпала с визитом туда генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В Ливии он провел встречи с представителями Правительства национального согласия, а также с фельдмаршалом Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, который объявил о выдвижении военных сил в Триполи.

В Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА. 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Сарадж в свою очередь отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне.

Ранее в Ливии нашли тела десятков христиан, казненных ИГИЛ. 34 эфиопских христианина были убиты в 2015 году.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Ливия, Совбез ООН

Вы сейчас просматриваете новость " Закрытый режим: Совбез ООН проводит обсуждение ситуации в Ливии". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Европарламента предупредил о риске новой волны миграционного кризиса из-за конфликта в Ливии

Сегодня, 19:21

Таяни призывает противоборствующие стороны воздержаться от насильственных действий

Экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии пройдет в пятницу

Сегодня, 03:20

Великобритания созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в закрытом режиме

Атака на МИД Ливии в Триполи: все подробности

26 декабря 2018, 02:27

По данным Минздрава, погибли три человека и более 20 пострадали

В Ливии нашли тела десятков христиан, казненных ИГИЛ

25 декабря 2018, 08:21

34 эфиопских христианина были убиты в 2015 году

Кровавый теракт в штаб-квартире нефтяной корпорации Ливии: есть жертвы

10 сентября 2018, 13:32

В атаке участвовали шесть человек, среди которых были смертники – один из них привел взрывчатку в действие перед зданием, а другой сделал это внутри

Бои в Триполи: более 60 погибших за неделю

6 сентября 2018, 15:58

Сражения в ливийской столице продолжались с 26 апреля, но в последние несколько дней соблюдается спокойствие

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь

«Восхищались ростом и просили дотронуться до моей кожи»

Известное лекарство признано смертельно опасным

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

Мелания Трамп показывает, как должно выглядеть белое пальто

Боттас: Мы обеспокоены скоростью Ferrari на прямых

Золотая молодежь: звезды РФ, которые выросли в богатых семьях
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Вчера, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

3 апреля, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

3 апреля, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Бра и анимация: чем богаты претенденты на пост президента Украины

3 апреля, 07:00

У гаранта расходов на 300 млн грн, а у Зеленского — квартира в Крыму

Что происходит с телом человека который ест чеснок

Дмитрий Маликов опубликовал теплый снимок с годовалым сыном

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами