Закрытый режим: Совбез ООН проводит обсуждение ситуации в Ливии

Эскалация в Ливии совпала с визитом туда генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша

Фото: Getty Images

Закрытый режим: Совбез ООН проводит обсуждение ситуации в Ливии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/351/440/5c6351440e125.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/351/440/5c6351440e125.jpg 2019-04-05T23:34:00+03:00 Другие страны Эскалация в Ливии совпала с визитом туда генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Ливии проходит в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Встреча, созванная по инициативе Великобритании, проводится в закрытом для журналистов режиме.

Перед членами Совбеза по видеосвязи из Триполи выступит спецпредставитель генерального секретаря по Ливии Гасан Саламе.

Заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен заявил, что в ходе встречи страны "попробуют выработать общую позицию по действиям, необходимым для предотвращения эскалации". "Ситуации нет военного решения, необходимо, чтобы все стороны вернулись к выполнению мирного плана, ведомого господином Саламе", — указал он. Со своей стороны постпред Франции Франсуа Делатр заявил, что "необходимо призвать все стороны в Ливии к спокойствию и предотвращению насилия".

Эскалация в Ливии совпала с визитом туда генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В Ливии он провел встречи с представителями Правительства национального согласия, а также с фельдмаршалом Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, который объявил о выдвижении военных сил в Триполи.

В Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА. 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Сарадж в свою очередь отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне.

Ранее в Ливии нашли тела десятков христиан, казненных ИГИЛ. 34 эфиопских христианина были убиты в 2015 году.

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