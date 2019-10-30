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Замуровали в холодильник и залили бетоном: в Таиланде расправились с миллионершей

30 октября, 18:45

Женщина имела строительный бизнес и занималась благотворительностью

Жестоко расправились с миллионершей в Таиланде. Богачку убили, замуровали в собственном холодильнике и залили бетоном. Вонн Джирахароенинг, которой было 58 лет, в городе Чиангмай нашли соседи, которые услышали запах из ее дома и вызвали полицию. Женщина имела строительный бизнес и занималась благотворительностью. Она исчезла 18 октября, с тех пор явно лежала в холодильнике. У нее украли машину и банковские карточки. Правоохранители разыскивают ее любовника. Его видели на видео с камер банкоматов, через которые снимали средства со счетов миллионерши.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Индии в закопанном кувшине обнаружили младенца. Детский плач из-под земли услышали прохожие на кладбище в штате Уттар-Прадеш. Стали раскапывали землю и извлекли из кувшина живую девочку.

И в Украине преступники тоже не брезгуют замуровыванием. Так ранее в Киеве злоумышленник убил мужчину и замуровал в бетон. Сначала полицейские расследовали исчезновение. А потом в ходе проведения следственных действий в частном доме, где произошло убийство, под слоем бетона были найдены останки человека.

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Индия убийство миллионеры замуровали

Источник: Сегодня

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