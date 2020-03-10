Заражение коронавирусом: в ВОЗ рассказали, сколько нужно времени на выздоровление

На выздоровление человеку может понадобиться до шести недель

Для полного излечения от болезни, вызванной новым коронавирусом, может потребоваться несколько недель. Об этом заявил доктор Майк Райан, исполнительный директор Программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Всемирной организации здравоохранения, сообщает CNN.

"Чтобы выздороветь от этой болезни требуется до шести недель", - сказал Райан.

"Людям, которые страдают от очень тяжелой болезни, могут потребоваться месяцы, чтобы оправиться от этой болезни", – добавил он.

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Райан добавил, что выздоровление часто определяется пациентом, у которого больше нет симптомов, и у него есть два последовательных отрицательных теста на вирус, по крайней мере, с интервалом в один день, но некоторые страны могут определять "выздоровление" по-разному.

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Как известно, вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае. Согласно последним данным ВОЗ, всего же в мире заразились свыше 110 тысяч человек, чуть более 3,8 тысячи умерли. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тысячи летальных исходов, выздоровели 59,9 тысячи человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тысячи.

Ранее ученые рассказали, на какой день проявляются симптомы заражения коронавирусом.

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