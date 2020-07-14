Зараженный коронавирусом президент Бразилии рассказал, когда вернется к работе

Президент Бразилии отметил, что у него нет ни одышки, ни потери вкуса

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что вернется к работе, если тест, который он намерен сдать, покажет отрицательный результат.

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Об это сообщает CNN Brasil.

"Я чувствую себя хорошо. На завтра назначен новый тест, не знаю, будет ли он положительным. Но если все будет хорошо, мы вернемся к работе. В противном случае мы подождем несколько дней", – заявил Болсонару.

Президент Бразилии добавил, что у него нет ни одышки, ни потери вкуса.

У Болсонару выявили заражение COVID-19 после появления признаков респираторного заболевания.

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Ранее он был известен как один из немногих лидеров государств, который не придает особого значения эпидемии COVID-19, из-за чего его неоднократно подвергали критике как внутри, так и вне Бразилии.

Сейчас Бразилия находится на втором месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19. По последним данным университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано 1 млн. 884 тыс.967 случаев заболевания новым типом коронавируса, скончались 72 тыс. 833 человека.

Ранее сообщалось, что тысячи бразильцев протестуют против игнорирования президентом коронавируса.

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