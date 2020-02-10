Заразиться может каждый: открыт новый способ передачи коронавируса

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Китайские исследователи считают, что новый тип коронавируса, от которого умерли уже более 900 человек, может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и со стулом.

Ссылаясь на опубликованное 7 февраля медицинское исследование группы ученых из Уханьского университета, издание Science Alert пишет, что вирусные частицы были обнаружены не только в кашле инфицированных, но и в их фекалиях.

Как утверждается, у 14 из 138 госпитализированных в больницу города Ухань пациентов за 1-2 дня до развития лихорадки и затруднения дыхания наблюдалась диарея и тошнота.

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Кроме того, нарушение в моторике кишечника обнаружили и у первого пациента с коронавирусом в США.

В то же время, вирус обнаруживали в фекалиях и у людей с другими атипичными абдоминальными (то есть, связанными с желудочно-кишечным трактом) симптомами, характерными для "предшественника" вируса 2019-nCoV – SARS.

Поскольку эти две инфекции принадлежат к одному семейству вирусов, ученые уверены, что возможен фекальный путь передачи вируса – восходящие потоки воздуха могут распространять вирусные частицы через вентиляцию между ванными комнатами домов. Таким образом, в 2003 году сотни человек заразились SARS.

В то же время, ученым остается неизвестно, как долго 2019-nCov может жить вне организма и к каким температурам он чувствителен.

Напомним, что ранее врачи детской больницы Уханя подтвердили, что дети беременных женщин, которые заразились коронавирусом, тоже могут родиться инфицированными.

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